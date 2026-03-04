Los vidrios de decenas de vehículos estacionados en Ricaldoni, frente a la pista de Atletismo en Parque Batlle, fueron destrozados en los últimos días.
Vecinos de Parque Batlle denuncian rotura de vidrios en autos por no pagar a supuestos cuidacoches
Son autos de vecinos o personas que van al tablado del Velódromo, en Parque Batlle. Durante la noche rompieron los vidrios de varios vehículos.
Según contaron a Subrayado vecinos de la zona, durante la noche algunas personas que se hacen pasar por cuidacoches quieren cobrarle a los conductores para estacionar allí, y en caso de que no paguen les rompen los vidrios.
La mayoría de las personas que dejan los autos allí durante la noche lo hacen para ir al tablado del Velódromo, explicaron.
Seguí leyendo
Justicia decidió prorrogar la prisión preventiva a dos imputados por el atentado a la fiscal Mónica Ferrero
En la tarde del martes había decenas de vidrios esparcidos por la calle. Los vecinos de la zona reclaman control policial y la presencia de cuidacoches regulados por la Intendencia de Montevideo para evitar daños.
Temas de la nota
Lo más visto
PRONÓSTICO DEL TIEMPO
Calor durante marzo y abril; el invierno será "intenso", llegará en mayo y "un poquito más largo de lo habitual", anunció Nubel Cisneros
CERRITO, PÉREZ CASTELLANO
Un hombre murió al ser atropellado por un ómnibus en el corredor de General Flores
SMS AL 24200
Antel respondió a Animales Sin Hogar por denuncia de cambios en el sistema de donación por SMS
DECRETO FIRMADO
MSP presentó nuevos decretos sobre tiempos de espera para acceder a consultas médicas, estudios y cirugías
LA LISTA CON TODOS LOS GANADORES
Dejá tu comentario