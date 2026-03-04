RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Vecinos de Parque Batlle denuncian rotura de vidrios en autos por no pagar a supuestos cuidacoches

Son autos de vecinos o personas que van al tablado del Velódromo, en Parque Batlle. Durante la noche rompieron los vidrios de varios vehículos.

vidrios-rotos-parque-batlle

Los vidrios de decenas de vehículos estacionados en Ricaldoni, frente a la pista de Atletismo en Parque Batlle, fueron destrozados en los últimos días.

Según contaron a Subrayado vecinos de la zona, durante la noche algunas personas que se hacen pasar por cuidacoches quieren cobrarle a los conductores para estacionar allí, y en caso de que no paguen les rompen los vidrios.

La mayoría de las personas que dejan los autos allí durante la noche lo hacen para ir al tablado del Velódromo, explicaron.

En la tarde del martes había decenas de vidrios esparcidos por la calle. Los vecinos de la zona reclaman control policial y la presencia de cuidacoches regulados por la Intendencia de Montevideo para evitar daños.

Temas de la nota

