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Vecinos de Palermo se reunieron con Ministerio del Interior por reclamos para mejorar la seguridad en el barrio

"Este barrio no escapa a la realidad de toda la ciudad", dijo una de las vecinas. Las autoridades escucharon y brindaron recomendaciones.

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El Ministerio del Interior realiza diversas reuniones con vecinos del barrio Palermo para mejorar la seguridad en el barrio.

"Nos plantearon un conjunto de preocupaciones, necesidades, inquietudes, algunas vinculadas a la seguridad, otras más vinculadas a la convivencia. Estuvimos con el subcomisario de la Seccional 2ª, se implementó un taller de autocuidados de los hurtos callejeros. También los vecinos nos acercaron información que es muy válida, que vamos a cursar con los sistemas de información que ya tiene la Policía, para poder llevar adelante algunos operativos focalizados del control del delito de hurto, que es una incidencia que preocupa en el barrio", indicó Víctor Abal, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana.

Las recomendaciones estuvieron dirigidas a "tratar de estar en compañía, de no hacer el mismo recorrido siempre, que tiene que ver con las actividades rutinarias que muchas veces las personas, con ánimo de delinquir lo observa. También, fuera del ámbito del hurto callejero, se habló de las estafas telefónicas, que es uno de los problemas que ha crecido".

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Los vecinos contaron a Subrayado cuáles son las principales preocupaciones que mantienen respecto al barrio.

"Este barrio no escapa a la realidad de toda la ciudad. Eso también es cierto. Lo que puede pasar en Palermo, puede pasar en Ciudad Vieja, Centro y quizá en muchísimos otros de los barrios montevideanos. Las personas sí tienen queja sobre ese tema. Entonces, el hecho de tenerla en la mesa Palermo y tener a las autoridades que pueden responder fehacientemente, esa es nuestra tarea. Vincular a los vecinos con las instituciones para que puedan dar no siempre las respuestas completas, que los vecinos esperan, pero se sabe que se está trabajando sobre los temas", dijo una de las organizadoras.

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