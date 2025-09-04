Vecinos habían presentado varias denuncias por la casona en ruinas que se derrumbó en Ciudad Vieja

Una vieja casona de Ciudad Vieja se desplomó a primera hora de la tarde de este miércoles. Estaba ubicada en 25 de Mayo, entre Guaraní y Lindolfo Cuestas. En uno de sus costados más próximos hay un edificio de apartamentos que, según evaluó la Intendencia de Montevideo (IMM), no tiene riesgo en su estructura.

Vecinos habían presentado varias denuncias ante la IMM, Patrimonio y Bomberos por la situación de la casa de dos plantas, que estaba abandonada pero personas que viven en la calle ingresaban igual. También había malos olores y roedores, señala una carta enviada al comunal de la zona en enero de 2025.

El texto, al que accedió Subrayado, agrega que incluso hubo incendios provocados que derivaron en intervenciones de Policía y Bomberos. "Es un basural, que permite fácil acceso de extraños a balcones del edificio lindero", señala el documento.

Según supo Subrayado, el dueño obtuvo en mayo de 2025 el permiso de la IMM para demoler la estructura pero no lo hizo. Cuatro meses después el lugar terminó en escombros. Personal de la IMM comenzó a limpiar en la mañana de este jueves el lugar porque el material cayó sobre la vereda y la calle. Pese a eso, no hubo personas heridas.

En esa carta que los vecinos enviaron al comunal señalaron que la casa generaba perjuicios a ese edificio con apartamentos: humedad y roturas edilicias.

"Durante estos años hemos intentando sin resultado que se ocupe de solucionar estos temas que nos perjudican como vecinos y que son de su responsabilidad", dijeron, sobre el dueño de la propiedad. Y agregaron: "Cada año que pasa el deterioro (de la estructura) nos perjudica mucho más".

Los vecinos aseguran que Bomberos había pedido la colocación de vallado sobre la vereda, ante el riesgo de desprendimiento de paredes y derrumbe. Eso generaba obstrucción en la circulación de peatones por la vereda.

El derrumbe.

La casa se desplomó a última hora de la tarde del miércoles. No hubo heridos, pero la calle 25 de Mayo, entre Guaraní y Lindolfo Cuestas, permaneció cortada incluso hasta el mediodía del día siguiente.

Este jueves de mañana, obreros de la Intendencia aguardaban la llegada de maquinaria para retirar el material caído. Desde la comuna anunciaron que limpiarán la calle y el interior del predio, y que una empresa privada contratada por el dueño se hará cargo de las tareas. Luego se instalará un vallado para impedir el ingreso.

El colapso afectó el tendido eléctrico y dejó sin alumbrado la cuadra; un equipo municipal trabaja para restablecerlo. Arquitectos de la IMM también inspeccionaron el edificio lindero, aunque las autoridades aseguraron que no presenta riesgos.