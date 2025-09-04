RECIBÍ EL NEWSLETTER
KM. 58 DE RUTA 20

Policía y Bomberos realizan operativo de búsqueda del hombre que se llevó a sus hijos en zona del arroyo Don Esteban

Los investigadores trabajan sobre la huella de un vehículo que habría ingresado al agua. Se trata de un lugar frecuentado por pescadores y cazadores. Es uno de los indicios en los que trabaja la Policía.

La búsqueda de Andrés Morosini, el hombre de 28 años que se llevó a la fuerza a sus hijos de 6 y 2 años en Mercedes, llegó este jueves a la zona del arroyo Don Esteban, a la altura del kilómetro 58 de la ruta 20, cerca del establecimiento policial, próximo a ruta 3.

Personal de Bomberos y de la Policía trabajan en la zona, informó el corresponsal de Subrayado, Daniel Rojas. Los investigadores trabajan sobre la huella de un vehículo que habría ingresado al agua. Se trata de un lugar frecuentado por pescadores y cazadores. Ese es uno de los indicios en los que trabaja la Policía. En el lugar, está el jefe de Policía de Soriano, Luis Rodríguez.

La zona está ubicada a unos 78 kilómetros de Fray Bentos. La Policía busca al hombre y a sus hijos en operativos que despliega sus fuerzas y se concentran en los departamentos de Soriano, Río Negro y Paysandú.

Morosini es buscado desde que el miércoles a las 10 de la mañana entró a la casa de su expareja en Mercedes y bajo amenazas se llevó a la fuerza a Francisco de 6 años y Alfonsina de 2. El hombre está requerido por un caso de violencia de género y tenía medidas cautelares de no acercamiento a su familia.

