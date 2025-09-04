RECIBÍ EL NEWSLETTER
Colapso de vieja casona en Ciudad Vieja: IMM comenzó a quitar los escombros de la calle

Desde la noche de este miércoles está cortada la calle 25 de Mayo, entre Guaraní y Lindolfo Cuestas. Una casa abandonada, de dos plantas, se desplomó.

Foto: Subrayado. A las diez de la mañana del jueves una máquina comenzó a quitar escombros en la calle.

Foto: Subrayado. Edificio colapsó en Ciudad Vieja y escombros inhabilitaron el paso vehicular.

Una casa abandonada se desplomó a última hora de la tarde de este miércoles en Ciudad Vieja. La calle 25 de Mayo, entre Guaraní y Lindolfo Cuestas, se encuentra cerrada al tránsito vehicular desde entonces.

Subrayado constató que a la hora 10:00 obreros de la Intendencia de Montevideo (IMM) comenzaron con una máquina retroexcavadora a quitar los escombros, que quedaron esparcidos sobre la calle.

Desde la comuna dijeron que limpiarán la calle y el interior del padrón este jueves. Y que un equipo de Alumbrado Público ya trabaja en la zona para restablecer el servicio que fue interrumpido tras el colapso de la estructura, que tenía dos plantas.

Vecinos habían presentado varias denuncias por la casona en ruinas que se derrumbó en Ciudad Vieja
En estas horas han trabajado en el lugar arquitectos de la IMM; supervisarán las tareas que hará una empresa privada contratada por el propietario del predio. Una vez finalizadas las tareas en el padrón se instalará un vallado para impedir el ingreso, afirmaron las autoridades.

Durante la noche hubo presencia policial en el lugar, y la calle permaneció cortada. Los primeros en llegar al lugar tras el derrumbe fueron efectivos de la seccional 1ª y bomberos. No hubo personas heridas, según señaló Bomberos tras una inspección.

Vecinos indicaron que en el lugar había un vallado que alertaba a quienes pasaban por el lugar de la peligrosidad de la construcción, en peligro de derrumbe. Funcionarios de la IMM hicieron una inspección del edificio lindero y el prosecretario, Diego Olivera, afirmó que no hay afectación. En tanto, la casa de la izquierda está aún bajo revisión para establecer si tiene peligro en su estructura.

