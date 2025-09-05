Ministro Carlos Negro suspendió su agenda tras el crimen de los dos hermanos a manos de su padre en Río Negro

El ministro del Interior Carlos Negro suspendió toda su agenda de este viernes tras el hallazgo en Río Negro de los cuerpos de los hermanos que fueron sacados a la fuerza de su casa en Mercedes por su padre.

El auto en el que escapó el padre, Andrés Morosini, fue encontrado sumergido en el arroyo Don Esteban, en el cruce con ruta 20. Adentro del auto estaban los tres cuerpos.

Una vez informado de lo sucedido, el ministro suspendió dos actividades públicas que tenía agendadas. Al mismo tiempo la subsecretaria de Interior Gabriela Valverde se retiró de la reunión sobre seguridad con los partidos políticos que tenía lugar en el edificio anexo de Presidencia, en Torre Ejecutiva.

Seguí leyendo Negro viaja a Soriano tras el homicidio de dos niños a manos de su padre; comunicado expresa "profundo dolor"

El ministro Negro había dispuesto que el Comando Ejecutivo de la Dirección de Policía Nacional dirija en Río Negro, directamente, la búsqueda de los dos niños sacados por la fuerza de su casa, en un episodio de violencia doméstica y de género que terminó con los dos pequeños de 2 y 6 años muertos a manos de su padre.

La búsqueda se concentró en la zona del arroyo Don Esteban y la ruta 20. Los policías realizaron un rastrillaje a pie por el campo, mientras que con drones y un helicóptero buscaban desde el aire.

Además, buzos expertos de la Armada Nacional buscaban en el agua el auto de Andrés Morosini, un BYD F0 rojo.

La búsqueda la dirigió en el lugar Alfredo Clavijo, subdirector de Policía Nacional y Robert Taroco, subdirector ejecutivo de Policía Nacional.

El plantel de perros K-9 también rastrilló la zona y para ellos los policías llevaron dos peluches de los niños, para que busquen el olor que queda en ellos.