Atacaron a tiros a un adolescente de 17 años y lo dejaron grave en 18 de Mayo

Foto: Subrayado. Hospital de Las Piedras, Canelones.

Un adolescente de 17 años fue baleado a última hora de la tarde de este jueves cuando se encontraba en Yacui esquina Fraternidad en la ciudad 18 de Mayo, Canelones. Ingresó grave al hospital de Las Piedras.

Una persona llamó al 911 para informar que habían baleado a un adolescente. Los policías fueron al lugar y el menor ya había sido trasladado en un vehículo particular hacia el hospital.

Según información policial a la que accedió Subrayado, recibió un disparo debajo de la axila izquierda, a la altura del pecho. Efectivos de la Policía Científica trabajaron en la escena del crimen y hallaron tres casquillos de pistola calibre 9 milímetros, además de ropas del menor con orificios del proyectil.

De acuerdo con datos primarios que tiene la Policía, la víctima estaba en el techo de una casa y los autores pasaron en una moto y le dispararon. No hay detenidos y los investigadores buscan identificar a los responsables.

Temas de la nota adolescente

18 de Mayo