Policía difunde pedido de ayuda para ubicar a los niños de 2 y 6 años llevados a la fuerza por su padre

El Ministerio del Interior difundió, con autorización judicial, imágenes e información sobre los niños de 2 y 6 años que fueron llevados a la fuerza por su padre y faltan de su hogar desde este miércoles en Mercedes, Soriano .

Alfonsina Morosini Ramos tiene 2 años. Al momento de su desaparición vestía pantalones negros con corazones y un buzo blanco.

Francisco Alexander Morosini Ramos tiene 6 años. Vestía al momento de la desaparición pantalón de pijama azul con puños blancos.

Seguí leyendo Salió de la cárcel, a los días agredió a su expareja y generó un incidente en Lavalleja; volvió a ser detenido

image

Ambos se encontraban en el barrio Hipódromo de la ciudad de Mercedes cuando su padre se los llevó sin autorización de la madre. Los tres iban en un auto BYD F0 rojo, matrícula KPA 1970.

Interior pide a quien tenga información que se comunique al 911 o se acerque a la dependencia policial más cercana. También es posible comunicarse al 2030 4638 (Personas Ausentes) o enviar un correo a [email protected].

Búsqueda por aire y tierra.

image

El padre de los niños es Andrés Morosini Rechoppa, de 28 años. El miércoles entró a la casa de su expareja en Mercedes y se llevó por la fuerza a sus dos hijos, según la información policial.

Morosini está requerido por un caso de violencia de género y tenía medidas cautelares de no acercamiento a su familia.

La búsqueda comenzó el mismo miércoles y este jueves la Policía desplegó un gran operativo con patrulleros por tierra y un helicóptero de la Dirección de Aviación que partió desde Paysandú a la hora 8.

Morosini escapó en un auto rojo marca BYD F0 –matrícula KPA 1970– hacia Río Negro, departamento al que se lo ve cruzar en imágenes de videovigilancia. La búsqueda policial comenzó en Soriano y luego se extendió a los departamentos de Río Negro y Paysandú.

image

El Ministerio del Interior “exhorta a la población a colaborar con la investigación, aportando cualquier información que permita ubicar al indagado a través del servicio de emergencias 9.1.1 o en la seccional policial más próxima”.