Vecinos denuncian vertido de saneamiento en el río Santa Lucía: "Nos genera todo un problema ambiental insalubre"

Vecinos de Santa Lucía, en el límite con el departamento de San José, denuncian vertido del saneamiento en el río; aseguran que la situación ocurre hace más de 15 años.

"La preocupación viene hace años, son estas válvulas de escape que drenan hacia el río Santa Lucía . Hay tres que casi, no constantemente porque funcionan con colectores (...) creemos que se puede aumentar el diámetro de los caños para eliminar estas cámaras porque nos genera todo un problema ambiental insalubre que nos tiene muy expuestos por el tema de los coliformes", dijo uno de los lugareños.

Los vecinos aseguran que la situación no garantiza la seguridad en lo que respecta a la salud de la población y que sale un olor putrefacto. Además, explicaron que los caños se obstruyen porque son muy vetustos y de poco diámetro.

"En cualquier momento que se obstruya pueden salir los coliformes derecho al río. Hace un par de semanas tuvimos bandera sanitaria por la misma problemática", comentó.

En estos más de 15 años han radicado varias denuncias ante las autoridades. "Si el Estado no nos protege con su aparato, con sus finanzas cumpliendo las normativas y las leyes, los vecinos no tenemos la potestad, podemos denunciar pero no tenemos una potestad y la fuerza para solucionar el problema", manifestó.

Otro de los vecinos se refirió a la presencia de basurales en la zona y en la orilla del río. "No hay como una regulación, no hay respuesta a largo plazo con un proyecto pensado que se pueda dar vida de nuevo a ese espacio público", destacó.