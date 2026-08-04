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BPS anunció rebaja generalizada de tasas desde agosto y nuevas líneas de préstamos a partir de noviembre

Los préstamos cuyos plazos van de los 6 a los 12 meses, la rebaja es 2,25 puntos, y entre 18 y 24 meses es de 2,75 puntos porcentuales. La tasa de los préstamos para prótesis dentales, audífonos, ortesis y prótesis, cuya tasa pasa de 19,5% a 12%.

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El Banco de Previsión Social (BPS) resolvió "una rebaja generalizada de las tasas" desde el 1º de agosto y nuevas líneas de préstamos a partir de noviembre de 2026.

La presidenta del BPS, Jimena Pardo, explicó que en los préstamos cuyos plazos van de los 6 a los 12 meses, la rebaja es 2,25 puntos porcentuales, y entre 18 y 24 meses es de 2,75 puntos porcentuales. "Es una rebaja significativa", indicó. El BPS otorga unos 38.400 préstamos por mes.

A partir del 1º de noviembre se abrirá una nueva línea de préstamos en un plan piloto de 90 días y, en función de la demanda, se podrá extender para los jubilados y pensionistas que cobran pasividades mínimas (20.935 pesos, sin considerar el aumento adicional de julio). Esta línea tendrá una tasa de interés que será 5 puntos porcentuales menor a la de los préstamos generales.

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Pardo también anunció un abaratamiento de los préstamos para prótesis dentales, audífonos, ortesis y prótesis, cuya tasa pasa de 19,5% a 12%. La reducción de tasas significará un abaratamiento de 35 a 37% en el costo del préstamo. Por mes, el BPS otorga unos 630 préstamos de este tipo.

La votación fue de seis votos en siete. En contra, votó el director en representación de las empresas.

CONSOLIDACIÓN DE DEUDAS

A partir de noviembre, las personas que tengan deudas de préstamos no vigentes podrán juntarlas en un único préstamo, del que se eliminarán multas y recargos, y se actualizará por IPC. El mismo se podrá financiar hasta en 36 cuotas con tasa de 50% a la vigente para el plazo elegido.

Además, a partir de 2027, el BPS estará habilitado para definir una fecha al año para que las personas puedan unificar los vales que tengan vigentes y financiarlos hasta en 24 cuotas.

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