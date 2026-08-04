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ASISTEN 62 NIÑOS DE 0 A 2

Padres se movilizan por cierre de CAIF en Progreso: "Que INAU se haga presente y nos dé una explicación"

Una de las madres dijo a Subrayado que una de las razones se debe a "una baja y por cada baja de los niños hay un descuento", además de un problema de baja en la natalidad.

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Preocupa a padres y madres el anuncio del cierre del CAIF San José en la localidad de Progreso al que concurren 60 niños.

En la tarde de este martes, se movilizaron y dialogaron con Subrayado sobre la situación, según comentaron, el cierre será a fin de año y se debe, entre otras cosas, a la baja natalidad y a la falta de presupuesto.

"Como familias decidimos luchar, plantear soluciones y esperar que INAU se haga presente y nos dé una explicación, una solución porque queda todo el CAIF desamparado. En estos momentos están concurriendo 62 niños de 0 a 2 años", explicó una de las madres.

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Además, dijo que el problema que hay es por cada baja de un niño hay un descuento. INAU exige un cupo de 72 niños.

"No queremos que el centro se cierre. El año que viene se pueden integrar más niños. Hay familias que están cursando embarazo o sea que el centro lo van a necesitar, sin dudas. Progreso es un barrio chico, pero se está poblando", comentó.

Según los padres, la alternativa es que alguien quiera representar al CAIF, abrir un nivel 3 para los niños que cursan este año así ya quedan para el próximo año. "Siempre la respuesta fue que no", apuntó.

Son 16 educadoras las que quedarían sin trabajo.

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