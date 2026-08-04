Robaron y vandalizaron en el espacio cultural La Nave de les loques; piden colaboración para seguir trabajando

El espacio cultural La Nave de les loques, ubicado en Germán Barbato y Mercedes, sufrió un robo este fin de semana. Delincuentes ingresaron al local y se llevaron equipos y materiales que utilizan para sus talleres.

El tallerista Rodolfo Vila habló con Subrayado y contó cómo fue el hecho. El espacio trabaja de lunes a viernes y cuando se fueron el pasado viernes a las 18 horas todo estaba en orden. Al llegar el lunes, se encontraron con que habían ingresado por el frente. Entraron, robaron y vandalizaron las instalaciones.

Vila estimó el monto de lo robado en 350.000 pesos. El local es compartido con el colectivo Bibliobarrio. Entre los objetos robados, está una pieza muy costosa, un tambor de duplicadora Riso. Además, laptops, TV, garrafas, herramientas y útiles. De la tienda, se llevaron remeras, bolsos, entre otros.

"Es como una piña en el corazón", aseguró.

La Nave es el espacio cultural del colectivo Radio Vilardevoz, que cuenta con apoyo del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Se inauguró hace tres años en el Centro de Montevideo y semanalmente participan entre 50 y 100 usuarios en las distintas propuestas.

Joaquín Amorena, coordinador del espacio, contó a Subrayado más sobre el trabajo que realizan. "La Nave es un espacio cultural y tienda social. Es un espacio de producción de salud en sentido amplio, en particular, de salud mental, que surge a partir de un convenio con Mides para gestionar una casa donde viven diez personas que estaban en situación de calle o internadas en el Hospital Vilardebó", definió.

El espacio cultural con talleres específicos con diferentes espacios, como emprendedurismo con orientaciones sociolaborales, atelier, espacio de juegos y radio.

Para colaborar o por donaciones, comunicarse con La Nave al 099 259 992.