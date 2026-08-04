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REUNIÓN EN PRESIDENCIA

Caja de Profesionales presentó nueva propuesta al Poder Ejecutivo sobre el financiamiento de la institución

"Planteamos todas las opciones que planteó la Caja antes de poner los timbres", dijo su presidente, Andrés Pérez, tras la reunión con el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz.

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La Caja de Profesionales presentó este martes una nueva propuesta al Poder Ejecutivo sobre el financiamiento de la institución, en una reunión con el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz.

La propuesta busca "encontrar el humo blanco" y apunta a "lo que es realmente lo oneroso en la salud, el IVA y las cápitas que tienen que pagar los copagos impuestos por el Ministerio de Salud Pública, que da la posibilidad a las mutualistas y a los seguros de cobrar a los usuarios", afirmó el presidente de la Caja de Profesionales, Andrés Pérez.

"Planteamos todas las opciones que planteó la Caja antes de poner los timbres", indicó. Entre las propuestas, está el ingreso de nuevas profesiones al pago de aportes y que los nuevos profesionales, independientemente si son dependientes o independientes, tengan que aportar a la Caja. En cuanto a los aportes, también se plantea que sea real por los ingresos generados.

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Otra de las opciones es que parte del IVA de los profesionales se destine a la Caja de Profesionales y que el IASS que aportan los profesionales universitarios jubilados vaya a la institución y no al BPS.

"Se manejaron una cantidad de opciones y como ninguna de ellas fructificó, lo que nosotros dijimos en la comisión, en el directorio, fue lo que hicimos, poner el timbre", sostuvo.

Tras el encuentro, Pérez indicó que Díaz se comprometió a hablar con Orsi del tema y con los ministros respectivos.

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