LAS PIEDRAS, CANELONES

Vecinos denuncian cortes de OSE entre "9 a 10 veces al mes" durante años y afirman que el agua "no se puede tomar"

"Hace unos días llamé por el tema de la turbiedad del agua, y me dijeron que era potable, pero que evitara tomar. Si alguien de OSE te dice eso, te da desconfianza", contó una mujer.

Vecinos del barrio 19 de Abril en Las Piedras denuncian cortes continuos de OSE y aseguran que la calidad del agua no es buena.

"En el mes se cortará de 9 a 10 veces, y hay veces que más de una vez al día", dijo una de las vecinas.

Es algo que afirman sucede desde "hace años", durante todo el año, y que este verano "fue peor".

"Hace unos días llamé por el tema de la turbiedad del agua, y me dijeron que era potable, pero que evitara tomar. Si alguien de OSE te dice eso, te da desconfianza. Llamé al Ministerio de Salud Pública, ya que no vi ningún comunicado oficial, y no logré comunicación", dijo la mujer sobre la calidad del agua. "No tenemos un argumento válido que nos solucione algo. Eso es lo que reclamamos", dijo la vecina.

"No podés tomar el agua", agregó otro vecino y aseguró que "viene con herrumbre". "Qué vas a usar. A veces la usás para la comida, porque no vas a poder comprar todos los días un bidón de agua. Hay gente que lo puede comprar, pero hay otros que no. Y es un presupuesto, pero recibos del agua vienen siempre con lo mismo", remarcó el hombre.

Además, sufren problemas de saneamiento con cámaras que se desbordan, señalaron.

