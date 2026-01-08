RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO / CANELONES

Vecinos del arroyo Carrasco denuncian olor insoportable desde hace décadas y reclaman una solución

Los vecinos del arroyo Carrasco le reclaman a la Intendencia y al Ministerio de Ambiente que limpien el arroyo y solucionen la contaminación que hay desde hace décadas.

Arroyo-Carrasco-vecinos

Vecinos del arroyo Carrasco, en la zona de su desembocadura en el Río de la Plata, denuncian contaminación del agua hace décadas y un olor nauseabundo que se vuelve insoportable.

Le reclaman a la Intendencia de Montevideo y al Ministerio de Ambiente una solución de fondo sobre la contaminación y el olor, “por la salud de la gente que vive a orillas del arroyo”, dijo a Subrayado Omar, uno de los vecinos del lugar.

“La gente no pueden salir a tomar aire porque el olor es insoportable”, comentó, y dijo que “se puede arreglar muy fácil, pero se tienen que cargar las pilas. Las contribuciones de acá no son baratas y el servicio es horrible”.

laguna de rocha: la sequia y los fuertes vientos dejaron a los barcos de pescadores anclados en la arena
Seguí leyendo

Laguna de Rocha: la sequía y los fuertes vientos dejaron a los barcos de pescadores anclados en la arena

Otro vecino, Roberto, dijo que “el agua está podrida, la gente no puede vivir a 10 metros del arroyo”, y aseguró que “el olor está hace 30 años”.

La respuesta del gobierno

Alejandro Nario, Director de Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente, dijo a Subrayado que “no son intervenciones sencillas” las que se requieren para solucionar el tema del arroyo Carrasco.

Dijo que son “problemas del propio arroyo” y porque la descarga en el Río de la Plata “está cerrada”.

Esto, explicó “porque no ha llovido entonces el arroyo no tiene un caudal suficiente como para descargar en el Río de la Plata”.

Por esta razón el arroyo “operaba como un lago” y el agua se estanca. Esto se empeora por la contaminación del agua y las altas temperaturas.

NARIO PASO CARRASCO

Temas de la nota

Lo más visto

Doble advertencia por tormentas fuertes para localidades de ocho departamentos
INUMET

Doble advertencia por tormentas fuertes para localidades de ocho departamentos
CEREMONIA EN NUEVO BERLÍN

Filántropo estadounidense dona tres islas a Uruguay que serán recibidas este jueves por Yamandú Orsi
MONTEVIDEO

Dos delincuentes mataron a un hombre de un disparo para robarle la moto cuando iba con su sobrino
OTORGADA POR ANA OLIVERA

Edil propone que Intendencia de Montevideo le retire la llave de la ciudad otorgada a Nicolás Maduro en 2013
Pronóstico

Inumet emitió advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes en varias localidades

Te puede interesar

No veo elecciones: para Orsi, detención de Maduro es algo bueno solo si el régimen autoritario deja de existir video
Política

"No veo elecciones": para Orsi, detención de Maduro es algo bueno solo si "el régimen autoritario deja de existir"
Más de 40.000 dosis contra el sarampión aplicadas desde noviembre; MSP habilitó un formulario para viajeros video
EPIDEMIOLOGÍA

Más de 40.000 dosis contra el sarampión aplicadas desde noviembre; MSP habilitó un formulario para viajeros
Emmanuel Macron. Foto: AFP
"RECHAZO POLÍTICO UNÁNIME"

Macron anunció que Francia votará contra el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

Dejá tu comentario