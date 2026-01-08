Vecinos del arroyo Carrasco denuncian olor insoportable desde hace décadas y reclaman una solución

Vecinos del arroyo Carrasco , en la zona de su desembocadura en el Río de la Plata, denuncian contaminación del agua hace décadas y un olor nauseabundo que se vuelve insoportable.

Le reclaman a la Intendencia de Montevideo y al Ministerio de Ambiente una solución de fondo sobre la contaminación y el olor, “por la salud de la gente que vive a orillas del arroyo”, dijo a Subrayado Omar, uno de los vecinos del lugar.

“La gente no pueden salir a tomar aire porque el olor es insoportable”, comentó, y dijo que “se puede arreglar muy fácil, pero se tienen que cargar las pilas. Las contribuciones de acá no son baratas y el servicio es horrible”.

Otro vecino, Roberto, dijo que “el agua está podrida, la gente no puede vivir a 10 metros del arroyo”, y aseguró que “el olor está hace 30 años”.

La respuesta del gobierno

Alejandro Nario, Director de Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente, dijo a Subrayado que “no son intervenciones sencillas” las que se requieren para solucionar el tema del arroyo Carrasco.

Dijo que son “problemas del propio arroyo” y porque la descarga en el Río de la Plata “está cerrada”.

Esto, explicó “porque no ha llovido entonces el arroyo no tiene un caudal suficiente como para descargar en el Río de la Plata”.

Por esta razón el arroyo “operaba como un lago” y el agua se estanca. Esto se empeora por la contaminación del agua y las altas temperaturas.