SEGURIDAD VIAL

Vecinos de Costa de Oro reclaman medidas en Ruta Interbalnearia para evitar siniestros

El director de Tránsito Gustavo Mobilio, dijo a Subrayado que atenderán el tema de las velocidades dentro de los balnearios, principalmente en temporada de verano, poniendo controles para poder mejorar la situación.

interbalnearia-cruce-las-toscas
ruta-interbalnearia-vecinos

Con la participación de diferentes representantes del organismo y de vecinos que conforman las Unidades Locales de Seguridad Vial de zonas entre Parque del Plata a Salinas, se realizó un encuentro para tratar y plantear de parte de vecinos de la Costa de Oro situaciones que afectan la seguridad vial en el cruce de la Interbalnearia, y también sobre la movilidad que afecta a quienes están en la zona cuando hay gran flujo vehicular.

Los lugareños dijeron a Subrayado que la ruta los divide impidiendo tener una vida normal entre sur y norte. Piden al Ministerio de Transporte, Turismo y a la Policía Caminera que difundan en los pasos de frontera las rutas alternativas para dirigirse a Maldonado y a Rocha, de manera de que la Ruta Interbalnearia no se recargue en el tramo de Parque del Plata y el Peaje de Pando.

Además, comentaron que los giros a la izquierda son una complicación y no existen en ningún lado. "Están ocupando la vía rápida dos kilómetros antes para no perder el lugar para entrar a la izquierda. Deberían hacerlo por la derecha, una rotonda y el cruce, como hay en todas partes", señalaron.

El auto y la camioneta tras el accidente en ruta Interbalnearia. Foto: Policía Caminera.
Y agregaron: "Tenemos solamente 8 metros de ruta hacia un lado y hacia el otro, ampliarla con la semibanquina que tiene y dar una tercera vía. Eso en esos 16 kilómetros nos estaría dando realmente un desahogo muy importante.

Los vecinos indicaron que a la altura de Villa Argentina no hay calle auxiliar, por lo que es necesario contar con conectividad interna.

"Necesitamos una solución porque el cruce en particular de la central de Las Toscas, es un cruce que ha tenido mucha cantidad de siniestros (...) por el cantero central cruzan muchos vehículos", indicaron.

Por su parte, el director de Tránsito de la Intendencia de Canelones, Gustavo Mobilio, dijo a Subrayado que atenderán el tema de las velocidades dentro de los balnearios, principalmente en temporada de verano, poniendo controles para poder mejorar la situación.

"El hecho de hacer una calle auxiliar de la Interbalnearia facilita a vecinos el trasladarse de un punto a otro sin ingresar en el tránsito fuerte que tiene la Interbalnearia", manifestó.

INTENDENCIA RESPUESTA VECINOS

