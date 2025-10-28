Vecinos de Colón se reunieron por situaciones de inseguridad en la zona y afirman que están "cansados de denunciar"

En el Complejo América, ubicado en el barrio Colón , los vecinos convocaron a decenas de agrupaciones civiles para tratar la inseguridad .

Uno de los vecinos, Fabián, explicó que están transitando "una ola de rapiñas, hurtos" a personas y comercios, y que no han sido recibidos por las autoridades que han intentado contactar.

"La problemática básicamente es que gente en situación de calle que se ha aquerenciado en la zona, con temas de consumos de droga: consumen en la vía pública, tienen ocupadas distintas edificaciones de la zona, que usan de aguantadero para las rapiñas, de escondijos", sostuvo.

El presidente del Complejo América, Javier Macedo, indicó que la reunión tuvo presentes a 16 instituciones de la zona, no solo de Complejo América.

"Mandamos nota al jefe de Policía de Montevideo, con una circunscripción, donde entendemos que se deberían llevar adelante operativos de seguridad y hacer los reclamos institucionalmente. Los vecinos están cansados de denunciar. Te hacen perder tiempo. Vas a la comisaría y estás no sé cuánto rato. Me ha tocado a mí", sostuvo Macedo.

En la reunión participaron representantes del sindicato de la Guardia Republicana, entre estos e presidente, Carlos Piedra.

"Hoy en día Colón es tierra de nadie, y esto lo decimos en base a todas las quejas que nos han planteado los vecinos. Nos da un poco de vergüenza que no haya ni un representante del Ministerio del Interior. Nosotros vamos a actuar como nexo, vamos a recibir las quejas de los vecinos, lo vamos a plantear ante el Ministerio del Interior. También estamos en contacto con Policía de Seccional 21 y de la 4ª Zona, para saber la problemática y llevar adelante la patrulla", señaló Piedra.