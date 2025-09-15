RECIBÍ EL NEWSLETTER
INFORME DE INUMET

Levantan advertencia naranja y queda la amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

La advertencia naranja de Inumet comenzó a las 9 de la mañana y poco después de las 10 fue levantada. Quedó la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes. Rige hasta el mediodía. Mirá las zonas más afectadas.

Advertencia naranja de Inumet. Foto: FocoUy

Advertencia naranja de Inumet. Foto: FocoUy

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) publicó a la hora 9 de este lunes una doble advertencia naranja y amarilla para el extremo norte del país por tormentas fuertes, algunas puntualmente fuertes y lluvias abundantes. Minutos después de la hora 10 el Inumet sacó la advertencia naranja y dejó solo la amarilla, (ver mapa).

Advertencia Amarilla.

Una perturbación atmosférica genera tormentas algunas puntualmente fuertes. En esa zona “se podrá registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes. Se esperan mejoras temporarias durante la validez de la advertencia”, dice el informe de Meteorología.

amarilla

