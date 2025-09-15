Levantan advertencia naranja y queda la amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) publicó a la hora 9 de este lunes una doble advertencia naranja y amarilla para el extremo norte del país por tormentas fuertes, algunas puntualmente fuertes y lluvias abundantes. Minutos después de la hora 10 el Inumet sacó la advertencia naranja y dejó solo la amarilla, (ver mapa).