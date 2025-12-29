Vecinos de Capurro organizan una jornada para celebrar el Día de Reyes este sábado 3 y necesitan donaciones

Vecinos del barrio Capurro organizan para el próximo sábado una jornada para celebrar el Día de Reyes y Mariana Gabetti habló con los organizadores para conocer todos los detalles.

Michael Velázquez, organizador de Capurrense Kids, contó a Subrayado que el 3 de enero está prevista la actividad para el disfrute de los niños, en una tarde entre amigos y familiares. La cita es a partir de las 17 a 21 horas en el Parque Capurro.

La séptima edición de Capurrense Kids tendrá peloteros, inflables, música, merienda y juguetes, para que cada niño se pueda llevar uno. El año pasado, fueron 400 niños y es lo que esperan para esta nueva edición.

Desde la organización, exhortan a colaborar con comida, bebidas y juguetes para regalar a los niños. Por donaciones, comunicarse al 099 335 959 o a través del Instagram @capurrensekids. Los juguetes se reciben hasta el 2 de enero y la organización se encargará de envolverlos y dejarlos prontos para regalar.

También se puede colaborar a través del colectivo Abitab 145856.