RECIBÍ EL NEWSLETTER
SOLIDARIDAD

Vecinos de Capurro organizan una jornada para celebrar el Día de Reyes este sábado 3 y necesitan donaciones

Desde la organización, exhortan a colaborar con comida, bebidas y juguetes para regalar. Por donaciones, comunicarse al 099 335 959 o a través del Instagram @capurrensekids. También al colectivo Abitab 145856.

capurrense-kids-archivo

Vecinos del barrio Capurro organizan para el próximo sábado una jornada para celebrar el Día de Reyes y Mariana Gabetti habló con los organizadores para conocer todos los detalles.

Michael Velázquez, organizador de Capurrense Kids, contó a Subrayado que el 3 de enero está prevista la actividad para el disfrute de los niños, en una tarde entre amigos y familiares. La cita es a partir de las 17 a 21 horas en el Parque Capurro.

La séptima edición de Capurrense Kids tendrá peloteros, inflables, música, merienda y juguetes, para que cada niño se pueda llevar uno. El año pasado, fueron 400 niños y es lo que esperan para esta nueva edición.

intendencia de maldonado advierte por presencia de noctilucas en playas y emite recomendaciones
Seguí leyendo

Intendencia de Maldonado advierte por presencia de noctilucas en playas y emite recomendaciones

Desde la organización, exhortan a colaborar con comida, bebidas y juguetes para regalar a los niños. Por donaciones, comunicarse al 099 335 959 o a través del Instagram @capurrensekids. Los juguetes se reciben hasta el 2 de enero y la organización se encargará de envolverlos y dejarlos prontos para regalar.

También se puede colaborar a través del colectivo Abitab 145856.

Temas de la nota

Lo más visto

Meteorología volvió a actualizar la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
INUMET

Meteorología volvió a actualizar la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
Sociedad

Rafael Villanueva está en CTI en Maldonado por una infección generalizada
NUEVAS TARIFAS

Ursea publicó precios de referencia de combustibles; Poder Ejecutivo deberá resolver las tarifas para enero y febrero
Policiales

Tres personas deberán declarar en Fiscalía por una golpiza que ocurrió en la playa de Punta del Diablo
parque rodó

Un hombre de 66 años se ahogó y su cuerpo fue encontrado en playa Ramírez

Te puede interesar

Oddone: Este cambio metodológico era una recomendación formulada por los servicios técnicos del MEF desde 2019 video
CONFERENCIA EN EL MEF

Oddone: "Este cambio metodológico era una recomendación formulada por los servicios técnicos del MEF desde 2019"
Policía anunció una operación de incremento exponencial en el control específicamente hacia las motos video
EN TODO EL PAÍS

Policía anunció "una operación de incremento exponencial en el control específicamente hacia las motos"
Ursea publicó precios de referencia de combustibles; Poder Ejecutivo deberá resolver las tarifas para enero y febrero
NUEVAS TARIFAS

Ursea publicó precios de referencia de combustibles; Poder Ejecutivo deberá resolver las tarifas para enero y febrero

Dejá tu comentario