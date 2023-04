Vecino de Sayago denuncia treintena de murciélagos en su casa y pide respuesta de las autoridades

El comerciante solicita soluciones de las autoridades, manifestó que se comunicó con la intendencia y con dos ministerios y lo que le piden es que clausure el dormitorio en el que hicieron el hueco. "Intendencia no se hizo responsable, me derivaron al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y ahí me derivaron al Ministerio de Ambiente y ahí, tampoco se hicieron responsables", explicó.

Según el vecino, las autoridades le recomendaron que cierre la habitación y que quite el aire acondicionado para obstruir el acceso de la materia. Consultado sobre la eliminación de los animales, el vecino dijo: "me dijeron que no se podían matar los murciélagos, entonces no sé, no encuentro solución".