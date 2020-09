Vázquez señaló "oscurantismo" de Lacalle y el presidente le recordó las actas militares

“Su preparación estuvo rodeada de oscurantismo, y hubo claramente, en los integrantes del gobierno nacional, un compromiso de no exponer públicamente en profundidad, salvo algún dato menor, el contendido del mismo hasta tanto su presentación en el Parlamento”, dijo el miércoles de noche el ex mandatario.

Este jueves Lacalle Pou fue consultado al respecto, y respondió: “Me veo tentado a contestarle al ex presidente Vázquez. Hoy de mañana cuando vi parte del discurso leído que le escribieron para el Zoom, me pregunté de qué se trataba el oscurantismo, capaz que había que profundizar un poquito ahí, porque si hay algo que no ha sido el gobierno es oscuro, ha sido transparente, para lo que a la gente le gusta y para lo que no está de acuerdo”.

Y agregó: “Creo que cuando alguien habla de oscurantismo primero debería reflejar cuál ha sido su actitud en temas muy sensibles para la opinión pública, cuando se declaraba confidencial un día si y otro también temas de recursos económicos de la ciudadanía y no nos podíamos enterar”.

“Y además, últimamente nos hemos enterado, no solo de oscurantismo sino que en algunos temas no se quiso saber todo lo que se debía saber para fallar en consecuencia, y estoy hablando de las famosas actas que han aparecido de los casos de derechos humanos y los militares”, retrucó Lacalle Pou.