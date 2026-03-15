Padre de beba que nació en la calle denuncia malos tratos y discriminación en Hospital de Artigas

Una beba nació en la calle, frente al hospital de la ciudad de Artigas ; su padre denuncia malos tratos y discriminación en la atención en el centro de salud.

Ronnie Aguiñaga, el padre de Ana Clara, dijo a Subrayado que fueron a la emergencia el día 9 a las 23.30 porque la mamá de la beba estaba con muchas contracciones y cuando ingresó para el control le dijeron que eran pocas y la enviaron a su domicilio.

"Pasaron dos horas y cuarto y nació en la calle la bebé, afuera de emergencias, pero en la calle. Ellos pusieron que nació en el auto, pero no nació en el auto, nació en la calle, estuvo cerca de dos minutos apoyada en el pavimento y por suerte me acudió un amigo que estaba en emergencia, y fue el primero que la acudió quien hizo llorar a la bebé", contó.

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Y agregó: "El policía fue el que tomó conciencia de lo que estaba pasando porque no me escuchaban y yo les estaba diciendo nació mi bebé, está en la calle".

Aguiñaga dijo que la pequeña se encuentra bien y pesó 3.560 kg. "Agradezco todo hasta lo malo igual porque ella hoy está bien", agregó.

Desde la Dirección del Hospital de Artigas informaron a Subrayado que iniciarán una investigación administrativa a los funcionarios que se encontraban en la guardia de la emergencia para poder establecer lo ocurrido.

Además, en las próximas horas el centro de salud dará su versión oficial.