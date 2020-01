Vázquez rechazó la posibilidad de presidir el FA y opinó sobre propuestas de Lacalle Pou

“Presidir el Frente Amplio exige un estado físico que es para una persona más joven. El aporte mejor que puedo hacer es militar en las bases y transmitir mi experiencia”, dijo el presidente de la República en declaraciones recogidas este sábado al mediodía por los canales 4 y 12.

Entrevistado en el puerto de Punta del Este tras salir de pesca en una lancha de la Armada (dijo que fue la segunda vez en este período de gobierno que lo hace), Vázquez habló de varios temas.

Dijo que la derrota del Frente Amplio en las elecciones obedece a “múltiples factores que hay que analizarlo con atención”, y habló de la actitud que debe tener la coalición de izquierda cuando sea oposición al gobierno del nacionalista Luis Lacalle Pou.

“El Frente Amplio tiene que trabajar con seriedad y responsabilidad apoyando lo que beneficie a la gente, a las grandes mayorías nacionales y defender las conquistas logradas y cuando no estemos de acuerdo decir por qué y tener propuestas alternativas”, expresó el mandatario a pocas semanas de completar su segundo período de gobierno (2005-2010 y 2015-2020).

AVIÓN PRESIDENCIAL

Vázquez fue consultado sobre la decisión del gobierno entrante de intentar vender el avión presidencial multipropósito que compró este gobierno para vuelos oficiales y traslados sanitarios.

“El avión presidencial cumplió una función sanitaria muy buena trasladando pacientes y órganos. Pero la decisión es del próximo gobierno”, respondió.

Acerca del reclamo del ex senador colorado Pedro Bordaberry de que también se debería vender la lancha de la Armada que el presidente utilizó para ir a pescar, Vázquez respondió: “yo lo pensaría un poco más. Esta embarcación tiene treinta y pico de años”.

ARGENTINA Y EL DÓLAR

El presidente fue consultado por un medio de prensa argentino sobre la decisión del gobierno de Alberto Fernández de cobrar un impuesto a la compra de dólares a turistas que salen del país y llegan a veranear, por ejemplo, a Uruguay.

El periodista argentino le preguntó si debería existir esa “distinción” y Vázquez respondió que no.

“Creo que no debería existir”, y agregó: “Fue aprobado por el Parlamento y el presidente no tiene más remedio que aplicar la ley que él mismo planteó”.

Vázquez contó que autoridades del Ministerio de Turismo de Uruguay se reunieron con sus pares de Argentina y allí surgió el compromiso “de rever la situación en 180 días”.

El presidente había dicho en una entrevista con La República que no le podía pedir a su par Alberto Fernández que no cobrara esa suerte de impuesto en el llamado “dólar turista” cuando “hay gente que pasa hambre y no tiene trabajo” en su país.

PROPUESTA DE LACALLE POU

Vázquez también fue consultado sobre la idea del presidente electo Lacalle Pou de atraer inversores argentinos para que se radiquen en Uruguay.

“Es una propuesta que tiene décadas. El presidente (José) Mujica trajo familias sirias en su momento. La experiencia no fue exitosa. No es una cosa fácil. Veremos si el presidente Lacalle Pou tiene éxito en la propuesta”, respondió.

SALUD

El presidente reiteró que se siente “bien” de salud tras la detección y posterior eliminación de un tumor pulmonar el año pasado. “Yo me siento bien, estoy bien, los tratamientos que me han hecho fueron muy efectivos”, dijo Vázquez, y agregó que ahora se debe practicar controles y análisis “cada dos o tres meses”. El último control fue en noviembre.