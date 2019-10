Vázquez habló de su mayor deseo: "ponerle la banda al próximo presidente"

Vázquez salió a votar, tal es su costumbre, sobre las 8 de la mañana. En la puerta de su casa, habló con la prensa.

El jefe de Estado habló de repensar el balotaje, y comparó el sistema uruguayo con el argentino y el boliviano.

En un momento determinado, quiso hablar del cáncer como paciente y como médico: "ya no es el Mefistófeles que se creía hace años. Es la enfermedad crónica que más se cura. Hay otras enfermedades que no se cura. No se cura la diabetes, las enfermedades coronarias y a hemiplejia no dejan la paciente de la misma manera".

Luego de votar fue a visitar a su hermana, en La Teja, una costumbre que Vázquez siempre ha mantenido inalterable durante su tiempo como líder político.

HERMANA TABARE

Antes de entrar conversó con vecinos y adherentes. El video fue registrado por periodistas de Subrayado en el lugar.