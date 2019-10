Vázquez habló de varios temas locales e internacionales. En lo local, cuestionó la propuesta de reforma constitucional impulsada por el senador del Partido Nacional Jorge Larrañaga, que se plebiscitará el domingo 27 junto a las elecciones nacionales, y también criticó el anuncio que hizo el candidato nacionalista a la Presidencia Luis Lacalle Pou de enviar al Parlamento una ley de urgente consideración si gana las elecciones y es gobierno a partir de marzo del año que viene.

También respondió a las críticas que hizo el candidato a la Presidencia por Cabildo Abierto, el ex comandante del Ejército Guido Manini Ríos, y cuestionó la actitud del intendente de Colonia Carlos Moreira, entre otros temas.

LACALLE POU

Consultado sobre el proyecto de ley de urgente consideración que anunció Lacalle Pou en caso de ganar las elecciones, Vázquez se preguntó "qué tiene adentro".

"No sé lo que tiene la ley de urgente consideración. Tampoco veo que haya temas de extrema urgencia para resolver. Hay temas que son importantes y hay que echarle mano inmediatamente, como la seguridad, pero de ahí a que exista una urgencia o una emergencia, puede ser que exista, pero opinar sobre una ley de urgente consideración sin saber lo que tiene adentro, yo no sé", agregó.

"Hay que informar para que la gente pueda tomar una posición. No quiero ir más allá en este tema para que no se confunda que quiero intervenir en la campaña", finalizó.

LARRAÑAGA

Consultado sobre la propuesta de Jorge Larrañaga de hacer una reforma constitucional para mejorar la seguridad, que incluye la creación de una Guardia Nacional militar, el presidente dijo que le parece "curioso" que ese plebiscito pueda ser aprobado cuando ningún candidato lo apoya.

Sin embargo añadió que "si sale (la reforma), hay que respetarla, es la voluntad popular".

A cerca de si le parecían útiles las herramientas propuestas en esta reforma para mejorar la seguridad, Vázquez respondió que "la creación de una Guardia Nacional Militar no está acorde al planteo que tenemos en cuanto a que ya hay una Guardia Nacional Republicana".

En ese sentido añadió: "La lucha contra el narcotráfico la debe ejercer la Policía, no el Ejército. Con otros de los puntos con los que no estoy de acuerdo es con los allanamientos nocturnos, por ejemplo".

Instantes después de que salieron a la luz sus declaraciones, Larrañaga respondió en las redes sociales:

Embed Han hecho de todo en esta campaña.

Han puesto el aparato estatal al servicio de su Partido.

Y ahora, el propio Presidente haciendo campaña.

Se van por muchos fracasos, pero también se van por el poco respeto que tienen por el espíritu republicano.

No da para más. https://t.co/u4TrRPKzQM pic.twitter.com/CEWf4aNM6o — Jorge Larrañaga (@jorgewlarranaga) October 24, 2019

MANINI RÍOS

Vázquez también fue consultado sobre lo que dijo Manini Ríos cuando aseguró que el fiscal que pretende imputarlo de un delito de omisión está "mandatado" y que la Fiscalía responde al gobierno.

"En este gobierno se descentralizó la Fiscalía. Con la descentralización, apoyado por todos los partidos políticos, la Fiscalía no depende del Poder Ejecutivo. Quien diga otra cosa me parece que está equivocando su concepto", respondió.

Sobre el caso Gavazzo y la omisión de Manini de denunciar la confesiones del ex militar de la dictadura, Vázquez recordó que él no fue "indagado por este tema".

"Fui citado como testigo, lo demás corresponde a la Fiscalía y la Justicia. Y la Justicia uruguaya debe ser respetada como todo poder del Estado independiente, autónomo, a veces no nos gusta lo que resuelve, no hace mucho el Poder Ejecutivo sufrió una condena de la Justicia y nosotros la acatamos, teníamos que retirar información de la página web y la retiramos inmediatamente", agregó.

Vázquez también fue consultado sobre lo que dijo la esposa de Manini, Irene Moreira, en el acto de cierre de campaña del miércoles a la noche, cuando aseguró que dudaba de poder volver a votar dentro de cinco años.

"La democracia en Uruguay está muy firme, muy bien instalada y hay que cuidarla porque hay riesgos, hay tentaciones, por tanto yo confío en la madurez del pueblo uruguayo y del sistema político uruguayo", dijo el presidente.

CARLOS MOREIRA

Al mandatario también le preguntaron por la situación del intendente Carlos Moreira, indagado ahora por la Fiscalía de Colonia tras los audios en los que se lo escucha ofrecer la renovación de una pasantía a cambio de sexo. "Es triste muy triste. Dejemos que actúe la justicia", dijo Vázquez.

Consultado acerca de si Moreira debería renunciar a la Intendencia, y qué hubiera hecho él, el presidente respondió: "Yo creo que nunca hubiera estado en esa situación, depende de él y su consciencia".

MARTÍNEZ Y VILLAR

Sobre la visita a su despacho en Torre Ejecutiva de la fórmula presidencial del Frente Amplio, Vázquez dijo que los recibió porque le pidieron una entrevista.

"Si me la pide cualquier otro candidato también se la voy a dar, pero no me la pidió nadie", aseguró.

CAMPAÑA

Por otra parte Vázquez destacó “la madurez del pueblo uruguayo” y comentó que “ayer hubo tres actos de cierre de campaña, muy importantes todos, y no hubo ningún reporte de violencia, de intolerancia y eso habla muy bien del pueblo uruguayo”.

Sobre la transición expresó que apenas se conozcan los resultados finales el gobierno empezará la transición “porque no hay tiempo para perder y primero está el pueblo uruguayo”.

TABARE CAMPAÑA

CHILE

El presidente también habló de la crisis en Chile: "Es muy triste, tanta gente muerta. Uruguay es una isla en la región, y hay que cuidarlo. Que se siga manteniendo esta paz en Uruguay. Es muy triste lo que está sucediendo".

En cuanto a las causas de la protesta social dijo que no cree "que es por el aumento del precio del boleto del metro".