“En el marco de los estudios médicos que me realizo de manera periódica, en este último reciente, absolutamente reciente, en un estudio tomográfico se me comprobó la existencia de un nódulo pulmonar derecho con características muy firmes de que se puede tratar de un proceso maligno”, dijo Vázquez en conferencia de prensa.

“Esta situación obliga a que me tenga que realizar estudios complementarios, seguramente, o posiblemente mejor dicho, en el correr de esta semana que requerirán uno o dos días de internación, a lo sumo”, agregó.

"Yo me siento perfectamente bien, no he tenido ningún síntoma ni signo atribuible a esta situación. Esto ha sido un hallazgo imagenológico producto de los estudios periódicos que me hago y que es bueno que todos los ciudadanos se hagan", dijo Vázquez.

“Como ustedes comprenderán, de aquí en más en este tema paso a ser un paciente y todos los avances en el diagnóstico, el pronóstico y todo lo que tengamos que hacer, si algo hay que hacer, lo va a hacer el médico de Presidencia, el doctor Mario Zelarayán, que estará en contacto permanente con ustedes”, dijo el mandatario en referencia a los medios de comunicación y a través de estos a la población.

Por esta razón el mandatario deberá ser internado algunos días, agregó, para someterse a más estudios.

Vázquez hizo este anuncio en conferencia de prensa con algunos de sus ministros.

El presidente, que es oncólogo de profesión, aseguró que realizará todo el tratamiento e intervención en Uruguay.