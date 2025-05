"Vasco" Horminoguez, conocido como el peluquero de Mujica, recordó el día que fue a la chacra y le cortó el pelo

Es oriundo de la ciudad de Canelones y con Mujica como presidente electo en 2010, dos días antes de la asunción, fue a saludarlo a la chacra de Rincón del Cerro. Al llegar, Mujica le dijo: "Peluquero, ¿tenés la tijera ahí?, pegame unos tijeretazos". Recordó que cuando estaba por comenzar a cortarle pasó Lucía Topolansky y le dijo: "no me lo cortes mucho" y Mujica le contestó: "no le des pelota". Le cortó el pelo con mate en mano y Manuela, su mascota, a sus pies. Fue un viernes y el domingo asumió como presidente.