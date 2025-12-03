RECIBÍ EL NEWSLETTER
Varios cortes de tránsito en el Centro de Montevideo por una marcha este miércoles de tarde

Los cortes en el Centro se suman a los del Parque Batlle, que allí serán por el show de Shakira. Mirá los detalles en esta nota.

Foto: Subrayado.&nbsp;

Foto: Subrayado. 

La Intendencia informó que habrá cierre total de 18 de Julio entre Ejido y Río Negro. También se cortarán Rondeau y Colonia, Paraguay y San José, Río Negro y Colonia, y Julio Herrera y Obes y Mercedes. Además, la circulación alrededor de Plaza Independencia hacia 18 de Julio permanecerá cortada durante la marcha.

La marcha, que forma parte del Mes de la Discapacidad 2025, es organizada, promovida y apoyada por la Dirección de Discapacidad de la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social. La concentración será a las 16 horas en Plaza Cagancha y cerrará en Plaza Independencia.

Mides presentó bases del plan de accesibilidad: en Uruguay, el 6,6% de la población tiene una discapacidad
Cortes por show de Shakira.

Además, varias calles están cortadas este miércoles en torno al estadio Centenario por el show de Shakira. Las medidas comenzaron de forma parcial y se intensificaron luego.

Los cierres incluyen Benzano entre Ricaldoni y Cataluña, y Vidiella entre Ricaldoni y Benzano. Además, se interrumpió la circulación en la senda de Ricaldoni junto al Parque Batlle, desde avenida Italia hasta Soca. Ese corte comprende también el cierre de Benzano y el acceso a Merola a la altura de la fuente luminosa.

Las restricciones se mantienen mientras se desarrolla el operativo de seguridad y tránsito por el espectáculo en el Centenario.

Foto: Subrayado. 
