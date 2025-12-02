Adeom seguirá a Bergara en actos públicos para manifestarse y "explicarle a la ciudadanía la situación"

Adeom convocó un paro parcial para este miércoles de 11 a 14 acompañado de una concentración en Paso Molino.

La secretaria general de Adeom, Silvia Tejera, aclaró que se trata de “un paro sectorial” y que afecta a los servicios de los municipios A y G. “Se resolvió en la última asamblea general, es parcial, nos vamos a estar concentrando, haciendo una pequeña movilización en Paso Molino, a los efectos de seguir rechazando los recortes de la administración de Bergara y reivindicando la necesidad de tener un convenio colectivo digno”.

Además, desde Adeom sostuvieron que realizarán un seguimiento al intendente Mario Bergara. “La idea es buscar puntos estratégicos donde está yendo, seguirle la agenda, y participar con pancartas y manifestarnos. Poder explicarle a la ciudadanía la situación que estamos viviendo los municipales”, explicó Tejera. El jueves tendrán una reunión con las autoridades.

Situación de TV Ciudad Tejera también sostuvo que Adeom acompaña la situación delicada de los trabajadores que serán desvinculados de TV Ciudad. SITUACION TV CIUDAD

Temas de la nota adeom