Rocha en alerta tras la detección de picudo rojo en trampa de Laguna Garzón: "Sabíamos que iba a llegar"

El departamento de Rocha se encuentra en alerta por la detección del picudo rojo en una trampa colocada en la zona de Laguna Garzón , en el límite con Maldonado.

El corresponsal de Subrayado, Willam Dialutto, dijo que se trata de una mala noticia, pero que su llegada era inevitable.

El director de Áreas Verdes de la comuna rochense, Alberto Carpenter, indicó que no es una cuestión que los agarra de sorpresa sino que se preparaban para que nunca llegara, "pero sabíamos que iba a llegar en algún momento este tipo de situaciones (...) es rara la situación de que allí apareciera un ejemplar del picudo, pero la trampa está diseñada para eso".

Y añadió: "El intendente dijo: el primer turista menos deseado que pretendíamos que llegara a Rocha llegó hoy".

Las autoridades de la Intendencia de Rocha vienen trabajando desde hace tiempo con la comuna de Maldonado que combaten el ejemplar ya instalado en ese departamento.

"Esta es una tarea que implica mucho tiempo, no se erradica tan fácilmente y como pasó ahora sin mucha explicación apareció un picudo en esa trampa de este lado donde no hay palmeras, entonces la explicación no es lógica, si no que hay que buscar en las proximidades que es lo que estamos haciendo", destacó.