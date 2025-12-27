RECIBÍ EL NEWSLETTER
Rige aviso especial de Inumet por tormentas fuertes en el norte y altas temperaturas en todo el país

Inumet advirtió que desde la madrugada se registra una desmejora del tiempo al norte del Río Negro, con lluvias abundantes y tormentas intensas, mientras que en todo el país se esperan varios días con temperaturas elevadas.

Foto: AFP.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso por tormentas y lluvias que afectan al norte del Río Negro. Según el organismo, desde la madrugada de este sábado se viene produciendo una desmejora en las condiciones del tiempo, con tormentas, algunas de ellas puntualmente muy fuertes. A lo largo del día se prevén mejoras temporarias, aunque la inestabilidad seguirá en esa zona del país.

Inumet indicó que las tormentas más importantes volverán a desarrollarse a partir de la mañana del domingo, afectando nuevamente al norte. Hacia la noche del domingo y la madrugada del lunes comenzaría un gradual mejoramiento de las condiciones.

En todo el período se esperan acumulados de lluvia de entre 40 y 80 milímetros, con valores puntuales que podrían superar los 100 milímetros. En zonas de tormenta también podrían registrarse rachas de vientos fuertes y muy fuertes, caída de granizo e intensa actividad eléctrica, señaló el organismo.

Agregó que durante los próximos días se registrarán altas temperaturas en todo el país, con máximas que oscilarán entre 31 °C y 35 °C. A partir del lunes, principalmente al sur del Río Negro, las temperaturas máximas comenzarán a ascender y podrían alcanzar valores puntuales de entre 36 °C y 38 °C. Esta situación se mantendría, en principio, hasta el jueves 1.º de enero de 2026.

Respecto a las temperaturas mínimas, Inumet informó que se ubicarán entre 14 °C y 18 °C a nivel nacional, por lo que no se configura una ola de calor. Tampoco se prevén valores elevados de humedad; la sensación térmica será similar a las temperaturas pronosticadas. Ante este escenario, el organismo recomienda consultar el Índice de riesgo de incendios y el Índice UV.

