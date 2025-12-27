Rige aviso especial de Inumet por tormentas fuertes en el norte y altas temperaturas en todo el país

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) emitió un aviso por tormentas y lluvias que afectan al norte del Río Negro. Según el organismo, desde la madrugada de este sábado se viene produciendo una desmejora en las condiciones del tiempo, con tormentas , algunas de ellas puntualmente muy fuertes. A lo largo del día se prevén mejoras temporarias, aunque la inestabilidad seguirá en esa zona del país.

Inumet indicó que las tormentas más importantes volverán a desarrollarse a partir de la mañana del domingo, afectando nuevamente al norte. Hacia la noche del domingo y la madrugada del lunes comenzaría un gradual mejoramiento de las condiciones.

En todo el período se esperan acumulados de lluvia de entre 40 y 80 milímetros, con valores puntuales que podrían superar los 100 milímetros. En zonas de tormenta también podrían registrarse rachas de vientos fuertes y muy fuertes, caída de granizo e intensa actividad eléctrica, señaló el organismo.

Agregó que durante los próximos días se registrarán altas temperaturas en todo el país, con máximas que oscilarán entre 31 °C y 35 °C. A partir del lunes, principalmente al sur del Río Negro, las temperaturas máximas comenzarán a ascender y podrían alcanzar valores puntuales de entre 36 °C y 38 °C. Esta situación se mantendría, en principio, hasta el jueves 1.º de enero de 2026.

Respecto a las temperaturas mínimas, Inumet informó que se ubicarán entre 14 °C y 18 °C a nivel nacional, por lo que no se configura una ola de calor. Tampoco se prevén valores elevados de humedad; la sensación térmica será similar a las temperaturas pronosticadas. Ante este escenario, el organismo recomienda consultar el Índice de riesgo de incendios y el Índice UV.