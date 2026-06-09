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DIGOE, REPUBLICANA, HOMICIDIOS Y K9

Varias dependencias policiales participan en distintos allanamientos en el barrio Los Sueños en Manga

Vecinos de la zona han reportado ráfagas de disparos por las noches, un niño de 10 años fue baleado la semana pasada y cerca de ahí, anoche, dos hombres fueron asesinados a tiros.

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Varios allanamientos se realizan este martes de tarde en el barrio Los Sueños, zona de Manga, con la participaron de la Dirección General de Operaciones Especiales (Digoe), Guardia Republicana, el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos, el plantel K9 con el apoyo de un helicóptero de la Dirección de Aviación Policial.

Vecinos de la zona han reportado ráfagas de disparos por las noches y el 1º de junio de tarde, un niño de 10 años resultó baleado y debió ser internado.

La inseguridad en el barrio preocupa a las familias que temen por la integridad de los niños al momento de circular por las calles para llevarlos a los centros educativos. En esa zona, se ubican la Escuela 308, el Jardín de Infantes 410 y hay un centro CAIF. Las direcciones de los centros constataron inasistencias de los alumnos y los padres aseguran no poder dormir por los disparos en las noches.

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Cerca de ahí, en Camino Paso de la Española y Eladio Tardáguila, un joven de 25 años y su padrastro de 57, ambos con antecedentes penales, fueron asesinados a tiros este lunes de noche mientras circulaban en un Renault 12 rojo. En la escena, se hallaron unos 30 casquillos. Por este caso, no hay detenidos.

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