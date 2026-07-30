Cinco allanamientos simultáneos en la Unión con cuatro detenidos y se incautaron armas, droga y dinero

En el marco de las actuaciones focalizadas en la zona de Campo Galusso que llevan adelante efectivos de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, con apoyo de la Dirección General de Operaciones Especiales, realizaron cinco allanamientos simultáneos, sobre puntos de venta de estupefacientes abocados al microtráfico y los domicilios de sus responsables.

Las tareas de inteligencia e investigación policial, permitieron la detención de cuatro personas (dos mayores de edad y dos adolescentes) y la identificación de un individuo que estaba requerido.

Asimismo, se logró la incautación de sustancias estupefacientes, además de utensilios con restos de sustancia, tres balanzas de precisión y dos monederos con restos.

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También se retiraron de circulación tres armas de fuego (tres revólveres, uno de ellos calibre 357), 20 cartuchos de diversos calibres, 166.048 pesos y cuatro teléfonos celulares.

Las actuaciones están a cargo de la Fiscalía de Estupefacientes de 3º turno y la Fiscalía de Adolescentes de 3º turno quienes dispondrán las pertinentes pruebas de campo, pericias y conducciones.