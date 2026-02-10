RECIBÍ EL NEWSLETTER
CANELONES

Robaron un busto de José Pedro Varela en Pando, con firma de Edmundo Prato: "Impotencia" y "una vergüenza"

“No hay molde, no hay copia y no hay original, y yo pienso que es irremplazable”, lamentó el escultor Alberto Saravia.

En Pando, en una plazoleta ubicada en el barrio Cinco Esquinas, estaba desde hacía varias décadas un busto de José Pedro Varela con firma de uno de los escultores más relevantes de la historia del arte uruguaya: Edmundo Prati. Sin embargo, en los últimos días la plazoleta solo tiene el pedestal de material, porque la escultura, enteramente de bronce, fue robada.

Un vecino de la zona habló de la “impotencia” que les genera lo que ocurrió. “Robaron el busto de José Pedro Varela, que no es cualquier cosa, es cultura, es educación, es una identificación en el barrio”.

Dijo también que el trabajo lo hizo el Rotary Club de Pando. “Se llevó a cabo con gran esfuerzo, gran sacrificio”, sostuvo. “Lo que menos pensamos es que iban a robar eso. Aparte hay mucha cámara. Yo creo que si se busca bien, se encuentra, por lo menos quién lo hizo”.

Escribana estafó a cerca de 20 clientes por monto cercano a un millón de dólares y este lunes hay audiencia 

Otro vecino calificó la situación como “una vergüenza”. En ese sentido, reclamó que “uno quiere mejorar el barrio pero no se dan las condiciones”.

El escultor Alberto Saravia destacó la relevancia de la firma de Prati en la escultura que fue robada. “Obra original de un escultor importantísimo como era Edmundo Prati”, remarcó. “No hay molde, no hay copia y no hay original, y yo pienso que es irremplazable”, lamentó.

