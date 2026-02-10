RECIBÍ EL NEWSLETTER
CANCILLER CON LEGISLADORES

Lubetkin entregará al Parlamento versión autenticada del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Será el primer paso para el análisis parlamentario y la ratificación por parte de Uruguay. El canciller se reunirá con legisladores del oficialismo y de la oposición.

COSSE-REUNION-LUBETKIN-PARLAMENTO.jpg

Este es el primer paso para que el Poder Legislativo comience el trámite parlamentario del tratado a los efectos de ratificarlo, convertirlo en ley y así pase a formar parte del ordenamiento jurídico uruguayo.

Lubetkin prevé reunirse con legisladores del oficialismo y de la oposición. El ministro de Relaciones Exteriores manifestó en diversas oportunidades su aspiración a que el Parlamento uruguayo sea el primero en ratificar el acuerdo.

A fines de enero, el canciller había entregado a la vicepresidenta y presidenta de la Asamblea General, Carolina Cosse, el borrador del documento para que comenzara el estudio parlamentario, pero la versión final de más de 4.000 páginas llegó autenticada desde Paraguay, en su calidad de presidente pro tempore del Mercosur, y será entregada en la jornada.

