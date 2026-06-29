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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Van cinco muertes por meningococo y Comisión Asesora de Vacunas se reúne el miércoles para evaluar la situación

La Comisión evaluará el comportamiento de la enfermedad y qué serotipo es el que circula. La evaluación de la situación se realizará cada semana, aseguró la ministra de Salud Pública.

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La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, lamentó este lunes el fallecimiento de un niño de diez años por meningococo en Montevideo. Van cinco muertes de la enfermedad confirmados en lo que va del año.

Desde el MSP, están atentos a la situación. Lustemberg indicó que los pacientes han evolucionado bien. "Una enfermedad que es potencialmente grave", dijo la ministra y, por eso, la Dirección de Epidemiología del Ministerio realiza un seguimiento de cada caso.

Para el miércoles, está convocada la Comisión Nacional Asesora de Vacunas para evaluar el comportamiento del meningococo y qué serotipo es el que circula. La evaluación de la situación se realizará cada semana, indicó.

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Lustemberg enfatizó a la ciudadanía a vacunar a los niños nacidos a partir del 1º de mayo de 2025 y hasta los 15 meses, y a quienes cumplan los 11 años al 11 de julio de 2025. En esos casos, la vacuna contra el meningococo es gratuita y en 2025 representó una inversión de 10 millones de dólares para vacunar a los grupos de riesgo.

La ministra recomendó acercarse a cualquier vacunatorio y recomendó para esos grupos etarios. En el caso de los niños de 11 años, la vacunación alcanza al 80%. La estrategia de vacunación busca disminuir la circulación de la bacteria. Lustemberg aconsejó a tomar cuidado en época de aumento de casos de infecciones respiratorias, porque bajan las defensas y predispone a un incremento de la circulación de la bacteria del meningococo.

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