Una peatona de 57 años murió tras intentar cruzar ruta 5 y ser embestida por un auto en Progreso

Policía Caminera

Una peatona de 57 años fue embestida por un auto en la noche de este viernes en ruta 5, a la altura del kilómetro 30.

Policía Caminera informó que el auto circulaba por dicha ruta, con dirección sur a norte en la senda de salida de Montevideo, cuando embistió a la mujer que pretendía cruzar en sentido este-oeste.

La víctima murió en el lugar producto del impacto. La conductora del vehículo, una mujer de 40 años resulta ilesa. La prueba del alcoholemia que se le realizó dio resultado cero.

La Policía investiga las causas del siniestro fatal. En el hecho, trabajó personal de la seccional 19 de Canelones.

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