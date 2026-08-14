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SINIESTRO FATAL

Una peatona de 57 años murió tras intentar cruzar ruta 5 y ser embestida por un auto en Progreso

Policía Caminera informó que el auto circulaba de sur a norte, por causas que se tratan de establecer, embistió a la mujer. La conductora del vehículo resultó ilesa.

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Policía Caminera 

Una peatona de 57 años fue embestida por un auto en la noche de este viernes en ruta 5, a la altura del kilómetro 30.

Policía Caminera informó que el auto circulaba por dicha ruta, con dirección sur a norte en la senda de salida de Montevideo, cuando embistió a la mujer que pretendía cruzar en sentido este-oeste.

La víctima murió en el lugar producto del impacto. La conductora del vehículo, una mujer de 40 años resulta ilesa. La prueba del alcoholemia que se le realizó dio resultado cero.

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La Policía investiga las causas del siniestro fatal. En el hecho, trabajó personal de la seccional 19 de Canelones.

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