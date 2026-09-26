RECIBÍ EL NEWSLETTER
DELINCUENTE ENTRA POR BOQUETES

Van 15 robos a la misma farmacia de Sayago, cuatro en el último mes; también entraron en una carnicería

Una farmacia de Sayago fue asaltada otra vez este sábado. Es la cuarta vez en el último mes y van 15 en el año. El delincuente hace un boquete desde afuera, rompe todo y entra a robar.

robo-farmacia-boquete-sayago
Farmacia-Sayago-robo-boquete

Una farmacia de Sayago fue asaltada este sábado de madrugada. Sus propietarios entraron de mañana y vieron, otra vez, un boquete en la pared por el que ingresó un delincuente a robar perfumes y otros objetos de valor.

Es el cuarto robo a esta farmacia en un mes. Y van 15 a la misma farmacia en lo que va del año.

“Cada vez que venimos, venimos asustados porque no sabés con qué te vas a encontrar”, dijo a Subrayado la dueña del local comercial ubicado en la zona de José Batlle y Ordóñez y Carafi.

reiterados robos preocupan a comerciantes de maldonado: en 48 horas nos robaron dos veces
Seguí leyendo

Reiterados robos preocupan a comerciantes de Maldonado: "En 48 horas nos robaron dos veces"

Una carnicería de la zona también fue asaltada, y también por medio de un boquete.

Los comerciantes creen que es el mismo delincuente que ingresa a los locales por medio de un boquete que hace a golpes con una maza.

Hace un mes quisieron entrar dos veces a la carnicería. En una lo lograron y robaron mercadería y objetos de valor. Hace dos noches otra vez. Rompieron la cerradura y entraron.

Temas de la nota

Lo más visto

Aviso a la población de Meteorología por tormentas fuertes y puntualmente muy fuertes
LO ADELANTÓ NUBEL CISNEROS

Aviso a la población de Meteorología por tormentas fuertes y puntualmente muy fuertes
MALDONADO

Imputaron al dueño de la inmobiliaria de Piriápolis detenido por maniobras con terrenos en Punta Negra
Rocha, SÁBADO DE MADRUGADA

Adolescente de 16 años murió atropellado por una camioneta cuando circulaba en bicicleta por la ruta 15
INVESTIGAN HOMICIDIO

El cuerpo calcinado hallado en un auto en Parque Vaz Ferreira es de Ariel Álvarez, ausente desde el 28 de agosto
mirá qué implica

Llegó el fin de una era: el apagón analógico ocurrirá a la medianoche

Te puede interesar

Intento de femicidio en Artigas: un hombre apuñaló a su pareja en el cuello y está en CTI video
LA VÍCTIMA ESTÁ EN UN CTI

Intento de femicidio en Artigas: un hombre apuñaló a su pareja en el cuello y está en CTI
Orsi en conferencia de prensa tras volver de la ONU, Nueva York. video
PRESIDENTE ORSI A LA PRENSA

Orsi sobre asesor de edil blanco condenado por lavado: "Cuanto más a fondo se llegue en la investigación, mejor"
Advertencia naranja y amarilla de Meteorológica por tormentas fuertes y algunas puntualmente severas
MAL TIEMPO

Advertencia naranja y amarilla de Meteorológica por tormentas fuertes y algunas puntualmente severas

Dejá tu comentario