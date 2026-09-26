Una farmacia de Sayago fue asaltada este sábado de madrugada. Sus propietarios entraron de mañana y vieron, otra vez, un boquete en la pared por el que ingresó un delincuente a robar perfumes y otros objetos de valor.
Van 15 robos a la misma farmacia de Sayago, cuatro en el último mes; también entraron en una carnicería
Una farmacia de Sayago fue asaltada otra vez este sábado. Es la cuarta vez en el último mes y van 15 en el año. El delincuente hace un boquete desde afuera, rompe todo y entra a robar.
Es el cuarto robo a esta farmacia en un mes. Y van 15 a la misma farmacia en lo que va del año.
“Cada vez que venimos, venimos asustados porque no sabés con qué te vas a encontrar”, dijo a Subrayado la dueña del local comercial ubicado en la zona de José Batlle y Ordóñez y Carafi.
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Una carnicería de la zona también fue asaltada, y también por medio de un boquete.
Los comerciantes creen que es el mismo delincuente que ingresa a los locales por medio de un boquete que hace a golpes con una maza.
Hace un mes quisieron entrar dos veces a la carnicería. En una lo lograron y robaron mercadería y objetos de valor. Hace dos noches otra vez. Rompieron la cerradura y entraron.
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