El cuerpo calcinado hallado en un auto en Parque Vaz Ferreira es de Ariel Álvarez, ausente desde el 28 de agosto

Identificaron el cuerpo calcinado encontrado en un auto en el Parque Carlos Vaz Ferreira, en el Cerro, el mismo pertenece a Ariel Álvarez, de 29 años, ausente desde el pasado 28 de agosto.

Personal del Departamento de Homicidios trabaja en el caso para dar con los responsables del crimen.

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El viernes 4 de setiembre su familia se concentró en el barrio Casabó con corte de calles y quema de cubiertas, reclamando información sobre su paradero.

Sus allegados denunciaron que personas en un auto blanco llegaron, lo golpearon y sacaron de su casa, y luego no se lo volvió a ver.

Su hermano comentó que cuando llegaron a la casa estaba la puerta abierta, todo revuelto y había colocada una cadena.

Los familiares dijeron a Subrayado que Ariel no tenía problemas con nadie, que vivía solo en Santa Catalina y que hacía changas.

El martes 8 Subrayado informó sobre la aparición de un cuerpo calcinado en un auto en dicho parque. En ese momento había sospechas que podía tratarse de Ariel.

La Policía encontró un auto incendiado en la zona del Parque Carlos Vaz Ferreira, en el Cerro de Montevideo, sobre la hora 22:30. En el interior del vehículo había un cuerpo calcinado.

Se trataba de un Hyundai i10 blanco, que quedó completamente quemado por el fuego, en Martín Ignacio Harretche y Camino Cibils.