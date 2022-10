"Vamos por una reforma sostenible, justa y de largo aliento", aseguró Luis Lacalle Pou

El presidente afirmó que hubo más de "24, 25" planteos y que el equipo encargado del proyecto "está intentando hacer una reforma que sea sostenible". "Si Uruguay no reforma su seguridad social nuestros hijos, nietos no se pueden jubilar y si lo hacen no lo van a hacer bien", indicó Lacalle y agregó: "Todo el sistema político sabe que tiene que haber un cambio, tomamos ese desafío y vamos por una reforma sostenible, justa y de largo aliento; tiene muchas cosas positivas".