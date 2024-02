"Vamos a terminar muertos", dijo mujer que recibió ataque a balazos en su vivienda de La Boyada

La mujer relató que hace un tiempo se registró un enfrentamiento en el lugar, en esa instancia se contabilizaron 26 casquillos de bala.

Mary solicitó a las autoridades la presencia policial por las calles del barrio. "Alguien tiene que hacer denuncias porque vamos a terminar muertos", dijo. La mujer expresó que no tiene pensado mudarse para otro barrio. "Un tiempo pensé en irme, pero por ellos no, porque hace 46 años que vivo acá y no voy a dejar mi casa, lo mío porque a ellos se les antoje andar tirando tiros", manifestó.