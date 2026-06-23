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"Vamos a tener alguna novedad interesante", dijo Orsi sobre la planta de hidrógeno verde y adelantó que "es positivo"

También se refirió a la ley de competitividad y defendió que es "bastante completa", y que busca "desburocratizar los trámites de habilitación".

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El presidente de la República, Yamandú Orsi, estuvo este martes en Paysandú, donde entre actividades habló con el intendente del departamento, Nicolás Olivera, y se refirió a la situación de la planta de hidrógeno verde, HIF Global.

"Todavía no, pero vamos a tener alguna novedad interesante. Estuvimos hablando con Nicolás recién. La próxima semana vamos a tener algo nuevo para decir, y creo que es positivo. La gente sigue pensando en Uruguay", adelantó el mandatario.

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LEY DE COMPETITIVIDAD

Orsi defendió la ley de competitividad. "Es una ley bastante completa, que se recogió opiniones e inquietudes fundamentalmente de las pequeñas y medianas empresas, pero también las grandes, que tiene que ver con básicamente con desburocratizar los trámites de habilitación. Eso es lo que a mí más me preocupaba, me preocupó en la Intendencia y me sigue preocupando", aseguró.

"Cuando la administración no termina de resolver o hace demasiado silencio, que eso sea la habilitación que se necesita, el silencio positivo", explicó sobre el funcionamiento. "Otra de las características es que capaz que no precisás tanto trámite y tanto control, y tanta verificación, sino que para eso está la declaración jurada".

"Nuestra idea es agilizar bastante más las acciones del Estado, que eso redunda en abaratamiento. Pero no es lo único", aclaró.

"No podés estar meses sin resolver porque el tiempo es plata, es inversión y es trabajo. Acá el objetivo final es que haya trabajo, que la economía se mueva para que la gente consiga lugar donde trabajar, y si vos estás meses demorando una inversión, lo más probable es que se te vaya o que baje los brazos, y eso es lo que tenemos que evitar", dijo.

CONFLICTIVIDAD SINDICAL

El mandatario habló con el presidente del PIT-CNT, en el marco de los conflictos sindicales que afectan al puerto. La próxima semana se reunirán por "todos los temas sindicales de este país".

"Con el movimiento sindical la mejor relación siempre", remarcó el presidente.

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