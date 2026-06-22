Conductora de 80 años dio un volantazo y volcó tras ser impactada por un auto; está internada con politraumatismos

Un siniestro de tránsito terminó con un auto volcado y a su conductora con politraumatismos en la tarde de este lunes en Propios y José Pedro Varela, en la zona de Brazo Oriental.

Información primaria indica que dos vehículos, uno rojo y otro blanco, circulaban en el mismo sentido. En el momento en que el semáforo cambió a rojo el vehículo blanco frenó, tocó la parte trasera del blanco y la conductora se asustó, dando un volantazo y volcando en la vía pública.

Personal de Bomberos rescató a la mujer de 80 años y la derivó a un centro de salud; sufrió traumatismos, pero no reviste gravedad, según información a la que accedió Subrayado.

La conductora del auto blanco resultó ilesa. En el lugar trabaja personal policial e inspectores de tránsito de la intendencia. Embed Siniestro de tránsito con vuelco en Batlle y Ordóñez y José Pedro Varela. La circulación por la zona está afectada. pic.twitter.com/JvXk3v6E40 — Subrayado (@Subrayado) June 22, 2026

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