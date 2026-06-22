RECIBÍ EL NEWSLETTER
PROPIOS Y VARELA

Conductora de 80 años dio un volantazo y volcó tras ser impactada por un auto; está internada con politraumatismos

El siniestro de tránsito ocurrió en la tarde de este lunes en Propios y Varela. La conductora fue rescatada por Bomberos y derivada a un centro de salud.

vuelco-siniestro-propios-lunes

Un siniestro de tránsito terminó con un auto volcado y a su conductora con politraumatismos en la tarde de este lunes en Propios y José Pedro Varela, en la zona de Brazo Oriental.

Información primaria indica que dos vehículos, uno rojo y otro blanco, circulaban en el mismo sentido. En el momento en que el semáforo cambió a rojo el vehículo blanco frenó, tocó la parte trasera del blanco y la conductora se asustó, dando un volantazo y volcando en la vía pública.

Personal de Bomberos rescató a la mujer de 80 años y la derivó a un centro de salud; sufrió traumatismos, pero no reviste gravedad, según información a la que accedió Subrayado.

prefectura intercepto una lancha que cruzaba desde argentina e incauto vapeadores electricos
Seguí leyendo

Prefectura interceptó una lancha que cruzaba desde Argentina e incautó vapeadores eléctricos

La conductora del auto blanco resultó ilesa.

En el lugar trabaja personal policial e inspectores de tránsito de la intendencia.

Embed

Temas de la nota

Lo más visto

video
Temperaturas bajo cero

Nubel Cisneros anuncia una ola polar con aguanieve desde el martes mientras el veranillo se retrasa
MUNDIAL 2026

"No tienen chance de jugar contra España, ni De Arrascaeta ni Araujo", dijo el técnico uruguayo este domingo
el viernes juega con españa

Uruguay empató con Cabo Verde 2 a 2 y comprometió su chance de seguir en el Mundial
HOMICIDIO EN MALDONADO

Maldonado: mataron a un adolescente de 14 años de varios disparos cuando estaba adentro de un auto
Tres ombúes, MONTEVIDEO

Femicidio: encontraron el cuerpo de una mujer que estaba desaparecida y su pareja fue detenida

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Auto donde viajaba el bebé con su padre, ambos resultaron baleados.
HUBO FORMALIZACIÓN EN MONTEVIDEO

Prisión preventiva para "Dybu": el delincuente fue imputado como coautor del crimen de un bebé en Colón
Foto: Subrayado. Vivienda incendiada y con un impacto de bala en la ventana.
PARALELA 17 METROS Y CONTINUACIÓN AUSTRIA

Dos condenados a 30 años de cárcel por doble homicidio de Casabó; una joven y un hombre asesinados a tiros en 2023
Nubel Cisneros anuncia una ola polar con aguanieve desde el martes mientras el veranillo se retrasa video
Temperaturas bajo cero

Nubel Cisneros anuncia una ola polar con aguanieve desde el martes mientras el veranillo se retrasa

Dejá tu comentario