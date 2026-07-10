"Vamos a intensificar los controles", dijo Negro sobre homicidio quíntuple y habló de "reestructura" de la Jefatura de Montevideo

El Ministro del Interior Carlos Negro se reunió este viernes al mediodía con los Jefes de Policía de los 19 departamentos y lo titulares de todas las direcciones nacionales y generales del país. El objetivo es la “coordinación estratégica y operativa” de las fuerzas policiales del país, informó previamente el Ministerio del Interior.

Allí, el jerarca habló sobre el quíntuple homicidio que se dio en el barrio El Monarca. “Tenemos conocimiento pleno de las circunstancia en la que ocurren estos hechos, resultado de un enfrentamiento entre clanes familiares que viene de larga data, que se ha cobrado largas vidas”, dijo y remarcó: "Vamos a intensificar los controles policiales en esa zona y en otras".

“Estamos trabajando en el diseño de expandir los operativos que se han realizado hasta el momento y han dado resultado”, indicó y dio como ejemplo el operativo Atenea, que “ha logrado la reducción de más de 50% de los homicidios en el lugar donde se despliega”.

En ese sentido, habló de la importancia de tener los recursos materiales y humanos para extender estos procedimientos y que “la Rendición de Cuentas es una oportunidad” para esto. "Se van a desplegar todos los recursos materiales y humanos para lograr un policiamiento y control de los barrios comprometidos", remarcó.

"Los homicidios múltiples no son nuevos en el país, han ocurrido años anteriores. Este es el resultado de varias muertes que se han sucedido entre mismos protagonistas. Así que lamentablemente, la muerte de una niña, como fue la de hoy, es la que más nos duele, porque seguramente estamos hablando de muertes de personas inocentes en el marco de la violencia que tiene varios años en el país", detalló.

"Tenemos que incrementar el trabajo, se han obtenido resultados, son insuficientes. Estamos avocados a reforzar el esfuerzo, a duplicarlo, a reestructurar la Jefatura de Montevideo, la semana que viene vamos a tener una reunión en ese sentido, y estamos siendo optimistas de que los recursos con los que el país cuenta van a ser en beneficio de esto", dijo. En las últimas semanas cambió la Jefatura y quedó Alfredo Clavijo como jefe.