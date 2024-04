"Vamos a defender esta reforma", dijo Álvaro Delgado sobre las firmas del PIT-CNT, y criticó al Frente Amplio

“Tenemos que ir desde el principio porque no tenemos nada que esconder y porque además no andamos con la calculadora. Nosotros vamos a defender esta reforma. La van a defender los jóvenes, la va a defender el Partido Nacional, la va a defender este equipo y la va a defender este candidato”, dijo Delgado.

“Yo no ando especulando. Seguramente si se llegan a las firmas el Frente Amplio va a estar por derogar el sistema de seguridad social y confiscar 22.000 millones de dólares de los uruguayos derogando las AFAP, que no se animaron ni en su gobierno a hacerlo. Van a estar junto al PIT-CNT porque tan condicionados están que le pusieron en comisión un presidente”, dijo Delgado, en referencia al expresidente de la central sindical Fernando Pereira, ahora presidente del Frente Amplio.

El PIT-CNT y varias organizaciones sociales, como Fucvam, anunciaron este jueves que alcanzaron 430.023 firmas para plebiscitar cambios al sistema previsional. Se requerían alrededor de 275.000 para convocar al plebscito.

“Lo que quieren plebiscitar es mucho más que esta reforma, es todo el sistema, y se llevan puesto 22.000 millones de dólares de ahorro voluntario de cada uno de nosotros, de más de un millón y medio de uruguayos, que van al BPS, al triángulo de las bermudas, en un sistema que nadie sabe como se va a financiar y que va a generar un colapso en materia económica, con una gran irresponsabilidad. Nosotros vamos a estar del otro lado, defendiendo el ahorro de los uruguayos. Ahí vamos a estar nosotros”, sentenció Delgado, exsecretario de Presidencia.

“Hoy es un día especial porque el PIT-CNT y gran parte del Frente Amplio, los que se animaron a decirlo, en realidad seguramente hay muchos más que están en la misma y no juntaron firmas por miedo a que le resten votos. Pero hoy, los principales sectores del Frente Amplio, vamos a manifestarlo así, los que hoy condicionan las decisiones en el Frente Amplio, más el PIT-CNT, están presentando las firmas que alcanzaron en la Corte Electoral para, ya no derogar esta reforma, para derogar el sistema. Porque ya no es contra esta reforma, es contra el sistema de 1996, de la posibilidad del ahorro individual, de las AFAP, de todo un sistema que le da sustentabilidad y que tuvo su discusión y un diálogo social, antes y ahora”, apuntó el precandidato que lidera la intención de voto dentro del Partido Nacional.

“¿Qué hicimos nosotros? Lo del 96 ya no alcanzaba y había que darle sustento para adelante, para los jóvenes y generamos una reforma de la seguridad social, que no solo es necesaria, imprescindible para darle sustentabilidad al sistema, sino que además da una serie de beneficios sociales, a las mujeres con hijos les computa más años, generamos la pensión universal, le permitimos a los jubilados que puedan trabajar y hoy tenemos una explosión de pedidos de jubilados que quieren trabajar y estar jubilados al mismo tiempo, y generamos un reparto mucho más equitativo, sobre todo dándole sustento al sistema”, agregó Delgado. “Esa es la reforma que vamos a defender”, finalizó.