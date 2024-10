Valeria Ripoll: "Ha sido una campaña muy responsable y creo que ganamos mucha credibilidad"

En ese sentido, aseguró que "se ha hecho mucho", pero agregó: "Parlamentarios buenos en el Uruguay hay muchísimos, y gente con muy buena voluntad de poder hacer, también, pero bien distinto es cuando vivís las situaciones, cuando te han cerrado la puerta, cuando has golpeado durante tantos años, y cuando realmente sabés lo que hay que hacer para transformar la vida de las personas". Remarcó su "fuerte compromiso de vida con eso".

También dijo que en algunos casos no depende de un presupuesto, sino de "tomar la decisión correcta".

Sobre las críticas que recibió la decisión de Álvaro Delgado sobre que sea la fórmula, señaló que para ella fue más "sorpresa". "Ha sido una campaña muy responsable y creo que ganamos mucha credibilidad cuando ponemos arriba de la mesa los temas que la propia gente nos dice en el territorio".

Además, remarcó que tienen "la credibilidad de lo que se hizo en este período".

Por otra parte, Ripoll recordó estar en contra del plebiscito sobre el sistema previsional y defendió el de los allanamientos nocturnos.

"Me parece lo más responsable decirle a la gente los efectos negativos que este plebiscito puede tener con el Uruguay, con mucha responsabilidad, y que creo que lamentablemente no se escucharon tantas voces desde el movimiento sindical de quienes no estaban de acuerdo", sostuvo sobre el plebiscito impulsado por el PIT-CNT.

Respecto a los allanamientos nocturnos afirmó que es "una herramienta" para trabajar en seguridad.