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SOLIDARIDAD

Valentino tiene 1 año y padece Atresia de esófago por lo que necesita la colaboración para poder operarse en Chile

La familia necesita reunir USD 220.000. Los interesados en colaborar pueden comunicarse al 098 574 651 o en la cuenta Prex N° 1560794.

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Valentino tiene 1 año y padece de Atresia de esófago tipo III, una condición que no le permite alimentarse por la boca, por lo que necesita la colaboración de todos para poder operarse en el extranjero.

El pequeño debe operarse en Chile y su familia necesita recaudar USD 220.000 para la intervención.

Su papá, Erick Biaño, explicó a Subrayado que el niño tiene una gastrostomía y un esofagoestoma. "Tenemos una posibilidad de realizarse esta cirugía que se llama ascenso gástrico, en realidad le van a crear un esófago utilizando otro órgano del cuerpo", contó.

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"Valentino tiene 10 intervenciones, siempre fue una tras otra intentando sacarlo adelante", comentó su mamá, Florencia Trindade.

Los interesados en colaborar pueden comunicarse al 098 574 651 o en la cuenta Prex N° 1560794.

Por más información a través de la cuenta de Instagram @juntos_por_valentino_

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