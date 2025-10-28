En la pasada medianoche terminó la gran final de La Voz Kids Uruguay en Canal 10 y con el voto del público se consagró Valentina Sosa como la ganadora.
Valentina ganó la gran final de La Voz Kids Uruguay y el equipo de Agustín es bicampeón
La gran final de La Voz Kids Uruguay por Canal 10 consagró, con el voto del público, a Valentina como la ganadora del 2025, y al equipo de Agustín Casanova como bicampeón.
Con este resultado, además, el equipo de Agustín Casanova obtuvo el bicampeonato, como señaló l presentadora y conductora Noelia Etcheverry.
Valentina ganó por el voto del público en la final con Juana y Santino; y se lleva como premio, además del famoso trofeo de La Voz Kids, una tarjeta con 500.000 pesos para su formación musical.
