EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Jueves con posibles lluvias aisladas en el norte; el resto soleado pero fresco

Nubel Cisneros prevé tiempo estable en casi todo el país, con algo de lluvias aisladas en el norte, pero soleado en el resto: frío de noche y más cálido de tarde.

SOLEADO-tiempo-nubel-cisneros-sin-nubes-pronostico

Nubel Cisneros prevé tiempo estable en casi todo el país, con algo de lluvias aisladas en el norte, pero soleado en el resto: frío de noche y más cálido de tarde.

De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves se presenta con frío, restos de nubosidad en la zona norte, lo que en la mañana mantendrá la probabilidad de lluvias aisladas. La tarde continuará templada a cálida con cielo parcialmente nublado y nuevamente con importante descenso de temperatura en la noche.

El viernes tendremos una mañana fría con bancos de nieblas y neblinas aisladas, principalmente en las zonas centro y este. En la tarde se mantendrá el tiempo estable con ambiente templado a cálido y cielo ligeramente nublado.

primavera fresca de manana y templada de tarde, con posibilidad de lluvias el miercoles
Primavera fresca de mañana y templada de tarde, con posibilidad de lluvias el miércoles

El sábado se espera un inicio de jornada fría a fresca con formación de nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. La tarde seguirá con ambiente cálido a caluroso y cielo parcialmente nublado, manteniendo condiciones frescas en la noche.

Jueves 30

Zona Norte: máxima 27º y mínima 8º

Zona Sur: máxima 24º y mínima 8º

Zona Metropolitana: máxima 19º y mínima 12º

Viernes 31

Zona Norte: máxima 28º y mínima 10º

Zona Sur: máxima 25º y mínima 10º

Zona Metropolitana: máxima 21º y mínima 12º

Sábado 1 de noviembre

Zona Norte: máxima 29º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 26º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 22º y mínima 15º

Jueves con posibles lluvias aisladas en el norte; el resto soleado pero fresco
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Jueves con posibles lluvias aisladas en el norte; el resto soleado pero fresco

