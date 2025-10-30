Jueves con posibles lluvias aisladas en el norte; el resto soleado pero fresco

Nubel Cisneros prevé tiempo estable en casi todo el país, con algo de lluvias aisladas en el norte, pero soleado en el resto: frío de noche y más cálido de tarde.

De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves se presenta con frío, restos de nubosidad en la zona norte, lo que en la mañana mantendrá la probabilidad de lluvias aisladas. La tarde continuará templada a cálida con cielo parcialmente nublado y nuevamente con importante descenso de temperatura en la noche.

El viernes tendremos una mañana fría con bancos de nieblas y neblinas aisladas, principalmente en las zonas centro y este. En la tarde se mantendrá el tiempo estable con ambiente templado a cálido y cielo ligeramente nublado.

El sábado se espera un inicio de jornada fría a fresca con formación de nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. La tarde seguirá con ambiente cálido a caluroso y cielo parcialmente nublado, manteniendo condiciones frescas en la noche. Jueves 30 Zona Norte: máxima 27º y mínima 8º Zona Sur: máxima 24º y mínima 8º Zona Metropolitana: máxima 19º y mínima 12º Viernes 31 Zona Norte: máxima 28º y mínima 10º Zona Sur: máxima 25º y mínima 10º Zona Metropolitana: máxima 21º y mínima 12º Sábado 1 de noviembre Zona Norte: máxima 29º y mínima 14º Zona Sur: máxima 26º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 22º y mínima 15º

