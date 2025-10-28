Bryan Adams llega a Uruguay en marzo con un show en el estadio Centenario

El cantante y compositor canadiense Bryan Adams anunció en las últimas horas que estará en Uruguay el año que viene con su gira “Roll with the punches”.

El artista multipremiado se presentará el 13 de marzo en el estadio Centenario , y en los próximos días comienza la venta de entradas anticipadas.

La preventa es por Red UTS con tarjetas Itaú Personal Bank, Infinite y Black y Canjes Volar desde el miércoles 29 de octubre a las 10 horas hasta las 17.59.

Luego, a preventa con todas las tarjetas de crédito Itaú y Canjes Volar desde el 29 de octubre a las 18 horas hasta el viernes 31 de octubre a las 9.59.

La venta general es a partir del 31 de octubre a las 10 horas.

"Bryan Adams ha estado de gira por el mundo durante casi cuatro décadas. Su música ha alcanzado el número 1 en más de 40 países y ha recibido numerosos premios, incluyendo un Grammy, American Music Awards, tres premios Óscar y cinco nominaciones a los Globos de Oro. Es Compañero de la Orden de Canadá", dice el comunicado que anuncia su llegada a Uruguay

"En 2018 se aventuró en el mundo del teatro musical, coescribiendo las canciones de 'Pretty Woman: The Musical', y lanzó su decimosexto álbum de estudio, "So Happy It Hurts", en 2022", recuerda el texto.

"También siguió los pasos de Taylor Swift al regrabar algunas de sus canciones más importantes con un álbum doble de 'Classics' en 2023, y poco después lanzó una caja recopilatoria de tres álbumes de su residencia en el Royal Albert Hall. En agosto de 2024, Bryan lanzó Bad Records, su propio sello independiente, con un sencillo digital de edición limitada de ‘7’ y un video de dos canciones: "Rock And Roll Hell" y "War Machine. La gira 'Roll With The Punches' comienza en mayo de 2025 y el álbum se lanzará próximamente", finaliza el comunicado.